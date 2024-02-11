https://news.day.az/society/1636409.html Сход оползня в Физули, один человек спасен - ВИДЕО
Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, в связи с полученной информацией на место происшествия немедленно были задействованы силы Государственной противопожарной службы МЧС.
Сход оползня в Физули, один человек спасен - ВИДЕО
На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о том, что один человек попал под оползень на территории города Физули.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, в связи с полученной информацией на место происшествия немедленно были задействованы силы Государственной противопожарной службы МЧС.
При оценке оперативной обстановки на месте установлено, что один гражданин оказался под землей в результате схода оползня, произошедшего во время восстановительных работ на подземном газопроводе.
В результате принятых срочных и неотложных мер гражданина удалось спасти.
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