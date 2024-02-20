https://news.day.az/society/1638927.html Упразднена одна из обязанностей председателя правления Фонда аграрного страхования Азербайджана
Упразднена одна из обязанностей председателя правления Фонда аграрного страхования Азербайджана
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в устав Фонда аграрного страхования, утвержденный постановлением от 11 декабря 2019 года.
Как сообщает Day.Az, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.
Согласно постановлению, упразднена обязанность председателя правления Фонда аграрного страхования по утверждению проспекта эмиссии для выпуска облигаций фонда.
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