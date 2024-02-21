https://news.day.az/society/1639067.html Важная новость для пенсионеров
Важная новость для пенсионеров
В Азербайджане на 23 февраля предусмотрена выплата всех пособий, пенсий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи.
Как передает в среду Day.Az, об этом сообщили в Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана.
Отметим, что 9 февраля были выплачены пенсии лицам, проживающим в городах Баку, Сумгайыт и Абшеронском районе, а также пенсии лицам, проживающим в регионах и пенсии, назначенные на льготных условиях.
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