Омбудсмен прокомментировала обнаружение еще одного массового захоронения в Ходжалы

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева прокомментировала обнаружение еще одного массового захоронения в Ходжалы.

Об этом сообщили Day.Az в аппарате омбудсмена.

Омбудсмен отметила, что массовые захоронения, регулярно обнаруживаемые на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, выявляют следы военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных Арменией против азербайджанцев во время Первой Карабахской войны.

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