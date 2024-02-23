https://news.day.az/society/1639843.html Омбудсмен прокомментировала обнаружение еще одного массового захоронения в Ходжалы
Омбудсмен прокомментировала обнаружение еще одного массового захоронения в Ходжалы
Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева прокомментировала обнаружение еще одного массового захоронения в Ходжалы.
Об этом сообщили Day.Az в аппарате омбудсмена.
Омбудсмен отметила, что массовые захоронения, регулярно обнаруживаемые на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, выявляют следы военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных Арменией против азербайджанцев во время Первой Карабахской войны.
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