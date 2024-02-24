На дороге Шуша-Лачин заметили диких лошадей

На автомобильной дороге Шуша-Лачин заметили около 30 диких лошадей.

Как передает Day.Az, редкими кадрами поделился водитель, проезжавший перевал в горной местности, именуемой "Йедди долама".

Несмотря на туманную погоду, на вечернем видео можно заметить, что лошади вышли из леса и двинулись вдоль дороги.

Их рост, строение тела, ловкость и походка говорят о том, что табун относится к карабахской породе.