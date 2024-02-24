Сколько пассажиров обслуживает бакинское метро?

В прошлом месяце количество пассажиров, пользующихся метро, сократилось.

Об этом в субботу Day.Az сообщили в Госкомстате Азербайджана.

В январе 2024 года количество пассажиров, воспользовавшихся услугами метро, сократилось на 0,3 процента - до 17,3 миллиона человек.

Отметим, что в прошлом месяце 11,8 процента пассажиров, перевозимых по стране всеми видами транспорта, пришлось на метро. Всего в январе 2024 года перевозчики обслужили 145,6 миллиона пассажиров (87,5 процента - автомобильным транспортом, 11,8 процента - метро, а остальные - другими видами транспорта).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!