Сегодня в Азербайджане отмечается «Су чершенбеси»

Сегодня в Азербайджане отмечается предпраздничный вторник - "Су чершенбеси".

Как сообщает Day.Az, с этого вторника начинается подготовка к празднику Новруз.

В этот день выражается священная сущность воды. Этот вторник также называют "Эзел чершенбе", "Сулар Новрузу". В народе называют "эввел чершенбе", "гёзяль чершенбе", "гюль чершенбе". По народным поверьям, в первый вторник обновляется вода, стоячая вода приходит в движение. Снега на склонах гор начинают таять, талые воды стекают в низины, спешат к рекам. Вода несет жизнь и является символом чистоты и свежести.

В этот день с восходом солнца принято ходить за водой к реке или источнику, умываться, окроплять друг друга. Вода, по которой скользнул солнечный луч, согласно древнему поверью, считается обновленной, а желания того, кто в ней искупается, должны осуществиться.

В числе связанных с водой обрядов часто упоминается обряд перепрыгивания через проточную воду для очищения от грехов прошлого. Вода считается символом чистоты и чистоты, началом жизни.

В этот вторник рекомендуется ставить на стол чистую воду и выпить ее каждому члену семьи.

Отметим, "Од чершенбеси" будет отмечаться 5 марта, "Йел чершенбеси" 12 марта, "Торпаг чершенбеси" 19 марта.

В Азербайджане весна наступит 20 марта в 07:06:21 по бакинскому времени. 20-21 марта в Азербайджане отмечается праздник Новруз.

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