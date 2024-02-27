https://news.day.az/society/1640824.html Хорошая новость для работников этой сферы
Хорошая новость для работников этой сферы
Утверждены изменения в "Размер ежемесячных должностных окладов сотрудников со специальным рангом и гражданских работников, не являющихся государственными служащими Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики".
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az.
Данное решение действует с 1 января 2024 года.
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