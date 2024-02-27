Хорошая новость для работников этой сферы

Утверждены изменения в "Размер ежемесячных должностных окладов сотрудников со специальным рангом и гражданских работников, не являющихся государственными служащими Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az.

Данное решение действует с 1 января 2024 года.

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