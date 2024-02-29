В Кельне отмечена 32-я годовщина Ходжалинского геноцида

В связи с 32-й годовщиной Xoджалинского геноцида в германском городе Кельн состоялось мероприятие почтения памяти.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, в церемонии приняли участие наши соотечественники из германских городов Кельн, Бонн, Дюссельдорф, Тройсдорф. Мероприятие, организованное Альянсом азербайджанцев Германии при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, началось государственным гимном Азербайджана. Затем минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность Родины, и жертв Ходжалинского геноцида.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, выступая на мероприятии, довел до внимания участников церемонии приоритеты в диаспорской политике в период после полного восстановления Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым нашего суверенитета. Председатель комитета отметил, что в нынешнем году, как всегда, диаспоральные организации проводят многочисленные мероприятия в рамках агитационно-пропагандистской кампании "Справедливость к Xoджалы", информируют мировую общественность. Напомнив о состоявшейся несколько дней назад перед Кельнским собором акции с участием более 200 представителей диаспоры, председатель комитета подчеркнул, что наши соотечественники, проживающие в Германии, всегда проявляли особую активность в доведении до мировой общественности правового дела Азербайджана.

Выступивший затем председатель правления Альянса азербайджанцев Германии Нуран Абдуллаев сказал, что Ходжалинская резня - память крови Азербайджана, является учиненным армянскими вооруженными силами актом преступления против человечности, что зачинщики этого преступления рано или поздно ответят перед международным правом.

Участники мероприятия - председатель Центра азербайджанцев Европы Заур Алиев, заместитель председателя Сардар Алиев, уроженец Агдама, потерявший членов семьи в I Карабахской войне, бывший игрок ФК "Карабах", проживающий в настоящее время в Германии, наш соотечественник Вугар Джафаров, а также немецкий историк и музыковед Анжа Бель, сопредседатель Германо-азербайджанского дома культуры Алтай Рустамли констатировали, что Ходжалинская резня является одной из самых горьких страниц, политики геноцида, время от времени осуществляемой армянами против азербайджанцев.

В художественной части мероприятия член Альянса азербайджанцев Германии Сабина Мамедова (фортепиано) и Вахид Мамедов (тар) исполнили грустную музыку.

Затем был показан документальный фильм "Сын", повествующий о наших отважных сынах, сражавшихся с армянскими вандалами. В заключение участникам мероприятия были розданы информационные буклеты и нагрудные знаки, связанные с геноцидом.

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