https://news.day.az/society/1641341.html Обучение в Турецко-азербайджанском университете будет бесплатным?
Обучение в Турецко-азербайджанском университете будет бесплатным?
Обучение в Турецко-азербайджанском университете будет бесплатным.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, выступая на брифинге для СМИ, заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
Министр отметил, что на начальном этапе в Турецко-азербайджанский университет предусмотрено принять 100 студентов.
"План приема предусматривает ежегодно дополнительные 100-200 мест. Обучение в этом вузе будет бесплатным. Обучение будет организовано на английском и турецком языках", - добавил Э.Амруллаев.
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