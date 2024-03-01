В обнаруженном Ходжалы массовом захоронении найдены останки еще пяти человек

Как передает в пятницу Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

Как сообщалось ранее, в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры проводится расследование по факту обнаружения массового захоронения во время земляных работ, проводимых в рамках капитальных реставрационно-строительных работ в центре (вблизи бывшей ковровой фабрики) освобожденного от армянской оккупации города Ходжалы.

"В результате следственных действий, проведенных на указанной территории, сегодня были обнаружены человеческие останки еще пятерых человек. Тем самым было установлено, что человеческие останки, захороненные в массовом захоронении, принадлежат как минимум 10 лицам (из них двое несовершеннолетние), которые подверглись бесчеловечному обращению и физическому насилию.

Обнаруженные фрагменты костей были должным образом изъяты для проведения экспертиз и лабораторных исследований, а также выполнены другие необходимые процессуальные действия.

В настоящее время Генеральная прокуратура совместно с соответствующими органами проводит осмотр места происшествия с целью полного выявления человеческих останков, захороненных на территории.

Дополнительная информация о результате будет предоставлена​​общественности", - говорится в сообщении ведомства.

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