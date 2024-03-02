В Гейгельском районе обнаружены оружие и боеприпасы

В Гейгельском районе обнаружено огнестрельное оружие и значительное количество боеприпасов.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

В районный отдел полиции (РОП) поступила информация о наличии оружия и боеприпасов в селах Топалгасанли, Борсунлу, Кешкюлю и Молладжалилли района.

На территории указанных населенных пунктов было обнаружено и изъято 688 автоматных патронов различных калибров, магазины и револьвер.

Кроме того, в результате проводимых сотрудниками полиции профилактических мероприятий по выявлению незаконно хранящегося у граждан огнестрельного оружия и предотвращению возможных преступлений в будущем, житель села Шахрияр добровольно передал полиции охотничье ружье ИЖ, не имевшее соответствующих документов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!