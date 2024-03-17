Сегодня в Азербайджане пройдут выпускные экзамены для учащихся IX классов.

Как сообщили в воскресенье Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), 17 марта в Насиминском, Наримановском, Сабунчинском, Сабаильском, Хатаинском районах города Баку, городах Гянджа, Лянкяран, Шеки, Астаринском, Агдамском, Агджабединском, Агсуинском, Билясуварском, Дашкесанском, Хызинском, Имишлинском, Кюрдамирском, Гусарском, Шабранском, Самухском, Шамкирском, Сиязянском и Зардабском районах Азербайджана будут проведены выпускные экзамены по общему среднему уровню образования (9 лет).

Согласно информации, экзамен начинается в 11:00. Пропускной режим будет завершен за 15 минут до начала экзамена в 10:45. После этого участники не допускаются в здание экзамена. Ожидается, что в этом экзамене примет участие 46 741 учащийся.

Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:

- "Лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к удостоверению прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).

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