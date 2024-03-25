В поселке Шувалан обнаружены боеприпасы

На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении боеприпасов в районе поселка Шувалан Хазарского района города Баку.

Как сообщили Day.Az в министерстве, в связи с информацией к месту происшествия незамедлительно была привлечена группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

Были обнаружены и изъяты 2 ручные гранаты Ф-1, 1 ручная граната Р-42, 2 запала УЗРГМ, 132 снаряда, 1 дымовая шашка и 2 автомата Калашникова.

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