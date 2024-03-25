Фактическая погода в Азербайджане

По состоянию на 10:00 25 марта, на территории страны выпали осадки, в горных районах выпал снег.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, высота снежного покрова составила 31 см в Шахдаге, 3 см в Грызе и 1 см в Гусаре.

Туман наблюдался в Сумгайыте, Дашкесане, Гейгеле, Шамкире, Огузе, Шеки, Гахе, Шамахы, Гобустане, Губе, Гусаре, Гейчае, Балакяне, Лерике. Видимость из-за тумага ограничена до 200-500 метров.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове соствила 6, в Нахчыванской АР 6, в низменных районах до 7 градусов тепла, в горных районах 0-3 градуса мороза.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!