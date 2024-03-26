Баку передал Бишкеку 4-х граждан Кыргызстана

В пресс-релизе правоохранительных органов Кыргызстана от 23 марта 2024 года сообщалось, что на территории страны в качестве подозреваемых задержаны 5 азербайджанцев. Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики, действуя в условиях взаимодействия с соответствующими правоохранительными органами Кыргызской Республики, посредством проведения расследований передало кыргызской стороне информацию, собранную об этих лицах.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в результате расследований установлено, что один из задержанных ранее был судим за преступление на территории Российской Федерации, а другой - в Азербайджанской Республике.

"Также по запросу правоохранительных органов Кыргызской Республики на территории Азербайджанской Республики установлено месторождение четырех граждан Кыргызской Республики, подозреваемые в связях с указанными лицами. Они были переданы в соответствующие правоохранительные органы Кыргызской Республики", - сообщили в МВД.

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