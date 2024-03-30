МВД предупредило граждан, желающих купить криптовалюту

МВД Азербайджана предупредило граждан, желающих купить криптовалюту, об уловках мошенников.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на МВД, денежные средства нескольких граждан, желающих купить криптовалюту онлайн, были переведены с банковских карт на неизвестные счета.

Было отмечено, что только вчера ущерб, нанесенный гражданам, составил около 20 000 манатов. Преступные лица или группы привлекают внимание граждан, повышая обменные курсы, создавая "онлайн-обменные пункты валюты", и грабят людей.

"Хотя в электронном обороте этот обмен выглядит реальным, на самом деле он управляется через поддельные страницы, без какой-либо биржевой, финансовой, банковской связи. Учитывая это, призываем граждан к бдительности", - говорится в информации ведомства.

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