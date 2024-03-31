Процесс идентификации всех найденных в Ходжалы останков продолжается быстрыми темпами

Место захоронения, обнаруженное 28 марта в Ходжалы, сегодня будет осмотрено экспертами. Об этом сообщил заместитель руководителя рабочей группы Госкомиссии по делам пленных и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, завершается окончательная процедура документации 73 человек, чья идентификация завершена.

"После завершения данного процесса останки этих лиц будут переданы их семьям и состоятся похороны", - добавил Э.Самедов.

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