https://news.day.az/society/1648497.html МВД выявило тех, кто распространял фейки о военных действиях и шехидах
МВД выявило тех, кто распространял фейки о военных действиях и шехидах
В некоторых аккаунтах социальных сетей, распространена ложная информация о начале военных действий и наличии шехидов с азербайджанской стороны.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, лица, распространявшие данную информацию, были идентифицированы в результате принятых сотрудниками полиции мер.
В отношении их принимаются меры в соответствии с законом.
"Мы призываем наших граждан воздерживаться от распространения фейковых новостей, которые не отражают реальность и направлены на то, чтобы ввести общественность в заблуждение", - говорится в сообщении МВД.
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