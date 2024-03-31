МВД выявило тех, кто распространял фейки о военных действиях и шехидах

В некоторых аккаунтах социальных сетей, распространена ложная информация о начале военных действий и наличии шехидов с азербайджанской стороны.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, лица, распространявшие данную информацию, были идентифицированы в результате принятых сотрудниками полиции мер.

В отношении их принимаются меры в соответствии с законом.

"Мы призываем наших граждан воздерживаться от распространения фейковых новостей, которые не отражают реальность и направлены на то, чтобы ввести общественность в заблуждение", - говорится в сообщении МВД.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!