В Азербайджане на некоторых дорогах видимость будет ограничена

Из-за тумана на некоторых автомагистралях Азербайджана ожидается снижение дальности видимости.

Как передает в воскресенье Day.Az, об этом сообщила Национальная гидрометеорологическая служба при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, 1 апреля в связи с туманной погодой в горных районах страны прогнозируется снижение дальности видимости на некоторых автомагистралях до 500-1000 метров.

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