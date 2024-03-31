https://news.day.az/society/1648500.html В Азербайджане на некоторых дорогах видимость будет ограничена
В Азербайджане на некоторых дорогах видимость будет ограничена
Из-за тумана на некоторых автомагистралях Азербайджана ожидается снижение дальности видимости.
Как передает в воскресенье Day.Az, об этом сообщила Национальная гидрометеорологическая служба при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Согласно информации, 1 апреля в связи с туманной погодой в горных районах страны прогнозируется снижение дальности видимости на некоторых автомагистралях до 500-1000 метров.
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