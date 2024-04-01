Задержаны десятки людей за торговлю наркотиками и кражи - ФОТО
В ходе операций, проведенных сотрудниками Агдашского районного отдела полиции за последний месяц, был задержан 21 человек, занимавшийся незаконным оборотом и культивацией наркотиков.
Как сообщили Day.Az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, у задержанных были обнаружены героин, марихуана, а также конопля.
Некоторые из задержанных ранее были осуждены за аналогичные преступления.
В ходе других проведенных мероприятий были задержаны жители района, совершившие кражу - ранее осужденные Илькин Мамедов и Анар Османов.
Их признали виновными в хищении мелкого рогатого скота на территории района.
По фактам возбуждены уголовные дела, проводятся расследования.
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