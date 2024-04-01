В Евлахе задержан наркокурьер

В рамках мероприятий, проведенных сотрудниками Самухского районного отдела полиции, по подозрению в организации незаконного оборота наркотиков был задержан житель города Евлах Джейхун Гасымов, передает Day.Az.

Как сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, у него было обнаружено семь килограммов опия, героина, марихуаны и метамфетамина.

В ходе расследования выяснилось, что Дж.Гасымов прибыл в Самухский район, потому что согласился в обмен на денежное вознаграждение доставить спрятанные здесь наркотики в Баку.

По факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

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