В Евлахе задержан наркокурьер
В рамках мероприятий, проведенных сотрудниками Самухского районного отдела полиции, по подозрению в организации незаконного оборота наркотиков был задержан житель города Евлах Джейхун Гасымов, передает Day.Az.
Как сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, у него было обнаружено семь килограммов опия, героина, марихуаны и метамфетамина.
В ходе расследования выяснилось, что Дж.Гасымов прибыл в Самухский район, потому что согласился в обмен на денежное вознаграждение доставить спрятанные здесь наркотики в Баку.
По факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.
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