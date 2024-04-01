Установлена личность еще одного человека, чьи останки найдены в Ходжалы

Установлена личность еще одного человека, останки которого были найдены в массовом захоронении в Ходжалы. Это житель Ханкенди Магеррамов Вагиф Джамиль оглу (1951 года рождения).

Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Как сообщается, в ходе раскопок, проведенных в рамках капитальных восстановительно-строительных работ в освобожденном от оккупации центре города Ходжалы (вблизи бывшей ковровой фабрики), продолжаются исследования в связи с фактом обнаружения массовых человеческих останков в захоронении.

В результате исследования человеческих останков, обнаруженных в ходе следственного осмотра в указанном месте, установлено, что они принадлежат по меньшей мере 18 лицам, среди которых, предположительно, четверо являлись несовершеннолетними. Они подвергались различным формам пыток, физическому насилию и жестокому обращению. Эти люди не были похоронены в индивидуальном порядке в соответствии с религиозными обрядами, их тела не были должным образом сохранены для возможности идентификации, и не были обозначены знаками для определения их местоположения.

Кроме того, согласно ряду показателей, обнаруженные человеческие останки были захоронены по крайней мере 25 лет назад.

Генеральной прокуратурой совместно с сотрудниками Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения, Национальной академии наук Азербайджана, Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан и Азербайджанского представительства Международного Комитета Красного Креста был проведен осмотр места происшествия, с целью установления личностей потерпевших по фрагментам костей, а также других значимых обстоятельств проводится экспертиза, лабораторные исследования и другие необходимые процессуальные действия.

На текущем этапе судебно-генетической экспертизы, проведенной Главным военно-медицинским управлением Службы государственной безопасности, установлена личность еще 1 жителя Ханкенди. Таким образом, по человеческим останкам, обнаруженным в братской могиле, были идентифицированы личности 10 человек.

(Жители Ходжалинского района)

1. Алиев Агаали Наиб оглу - 01.06.1933

2. Алиева Сурейя Бехбуд гызы - 01.06.1933

3. Махмудов Акиф Сейдулла оглу - 01.06.1962

4. Салимов Хазар Саявуш оглу - 01.09.1974

5. Салимова Тамилла Агамирза гызы - 01.06.1935

6. Наджафов Шираслан Мамиш оглу - 01.06.1952.

(Жители города Ханкенди)

7. Джавадов Али Мусул оглу - 15.06.1954

8. Исмаилов Исмаил Бахман оглу - 01.08.1955

9. Магеррамова Басира Вели гызу - 01.06.1954

10. Магеррамов Вагиф Джамиль оглу (01.06.1951)

Согласно материалам следствия, все указанные лица пропали без вести 26 февраля1992 года на территории Ходжалинского района.

Собранные материалы расследуются в Следственном управлении Генпрокуратуры путем приобщения к уголовному делу, по которому проводится предварительное расследование. Общественности будет предоставлена дополнительная информация.

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