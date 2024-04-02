Введены новые штрафы в сфере перевозок такси

В связи с применением нового законодательства были проведены встречи с операторами заказа такси, в том числе с операторами международного заказа.

Об этом в ответ на запрос Day.Az сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

Было отмечено, что за несоблюдение требований законодательства в этой сфере предусмотрены штрафные санкции. Так, тех, кто перевозит пассажиров легковыми автомобилями такси без пропускной карты, будут штрафовать согласно Кодексу об административных правонарушениях.

Кроме того, введены штрафы, связанные с нарушением законодательства операторами заказа такси. За осуществление деятельности в качестве оператора заказа такси без разрешения, нерегистрацию в информационных системах персональных данных, используемых операторами заказа такси при оказании услуг заказа такси, и несоблюдение требований, связанных с защитой персональных данных, отсутствие механизма, обеспечивающего передачу в режиме реального времени информации о заказах такси в информационных системах операторов заказов такси, предусмотрены штрафы для должностных и юридических лиц.

Согласно закону "Об автомобильном транспорте", водители легковых автомобилей такси должны пройти специальную подготовку по нормативно-правовым актам, регулирующим пассажирские перевозки автомобильным транспортом, и вопросам этики. Водители, не имеющие документа, подтверждающего прохождение специальной подготовки, не смогут осуществлять деятельность по перевозкам на такси. За выдачу пропускной карты для осуществления пассажирских и грузовых перевозок водителям, не прошедшим подготовку, должностных и юридических лиц также ждут штрафы", - отмечается в сообщении.

Отметим, что Кабинет министров утвердил "Требования к техническим показателям, внутреннему и внешнему оформлению автотранспортных средств, используемых для регулярных пассажирских перевозок, и легковых автомобилей такси".

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