Вынесен приговор экс-начальнику Пенитенциарной службы Нахчывана

Завершено судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего начальника Пенитенциарной службы Нахчыванской Автономной Республики генерал-майора Тофига Гасанова.

Как сообщает в среду Day.Az, приговор по уголовному делу был оглашен на заседании Нахчыванского суда по тяжким преступлениям.

Тофиг Гасанов был признан виновным в получении взятки в крупном размере и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима.

Кроме того, было подано ходатайство о лишении его звания генерала.

Отметим, что Тофиг Гасанов был задержан в прошлом году по уголовному делу, расследование которого велось в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана. В отношении Гасанова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении и взяточничестве, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

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