https://news.day.az/society/1651870.html На шоссе Баку-Газах произошла цепная авария - есть пострадавшие
На шоссе Баку-Газах произошла цепная авария - есть пострадавшие
Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Гарадагском районе Баку.
Как сообщает Day.Az, инцидент был зафиксирован на участке дороги Баку-Газах, проходящем через поселок Алят.
Раненые госпитализированы в Клинический медицинский центр
Сотрудники Главного управления ГИБДД проводят расследование.
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