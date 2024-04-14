На шоссе Баку-Газах произошла цепная авария

Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Гарадагском районе Баку.

Как сообщает Day.Az, инцидент был зафиксирован на участке дороги Баку-Газах, проходящем через поселок Алят.

Раненые госпитализированы в Клинический медицинский центр

Сотрудники Главного управления ГИБДД проводят расследование.

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