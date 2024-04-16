Будут разрешены строительные работы на искусственных земельных участках в азербайджанском секторе Каспия

Строительная деятельность на искусственном земельном участке в азербайджанском секторе Каспия будет осуществляться в соответствии с требованиями Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в законопроекте "О создании искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспия".

В проекте отмечается, что разрешение на строительство, выданное в связи с созданием искусственного земельного участка, также должно предусматривать строительство и учреждение объектов строительства на этом земельном участке.

Отметим, что в данном случае под искусственным земельным участком понимается земельный участок, созданный в азербайджанском секторе Каспийского моря путем доставки и засыпки земли или грунта или с использованием других методов.

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