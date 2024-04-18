Перевернувшийся грузовик заблокировал одну из дорог в Баку

На шоссе Бинагади-Балаханы перед мечетью Аличираг перевернулся грузовик.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Центра интеллектуального управления транспортом МВД, в настоящее время из-за аварии наблюдается затор в обоих направлениях дороги.

На месте происшествия работают сотрудники ГДП, принимаются оперативные меры для предотвращения затора.

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