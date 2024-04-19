https://news.day.az/society/1653377.html В Хыналыге выпал град - ВИДЕО
В Хыналыге выпал град - ВИДЕО
Обнародована фактическая погода.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 16:30 19 апреля, в Гейгеле, Гядабеке, Шахдаге, Дашкесане, Хыналыге прошли дожди.
Около 16:14 на Хыналыг обрушился град диаметром 9-12 мм.
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