В Хыналыге выпал град

Обнародована фактическая погода.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 16:30 19 апреля, в Гейгеле, Гядабеке, Шахдаге, Дашкесане, Хыналыге прошли дожди.

Около 16:14 на Хыналыг обрушился град диаметром 9-12 мм.

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