https://news.day.az/society/1654057.html В Баку изъята партия наркотиков
В Баку изъята партия наркотиков
В результате очередного мероприятия, проведенного сотрудниками 26-го отдела полиции Ясамальского районного управления полиции, был задержан Гусейн Рзаев (1996 года рождения), занимавшийся незаконным оборотом наркотиков.
Как сообщили в понедельник Day.Az в МВД Азербайджана, у задержанного было изъято около 4 килограммов героина, марихуаны и опиума, которые он хранил с целью продажи.
Продолжаются мероприятия сотрудников 26-го отделения полиции, направленные на задержание других членов наркосети, в которую входил Рзаев.
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