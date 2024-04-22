https://news.day.az/society/1654100.html Жуткие кадры ДТП в Баку - ВИДЕО
Жуткие кадры ДТП в Баку - ВИДЕО
Распространились кадры дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 17 апреля, около 22:00, в поселке Сулутепе Бинагадинского района, передает Day.Az со ссылкой на социальные сети.
Так, Н.Дадашов, управляя грузовым автомобилем марки Howo, сбил женщину в возрасте 35-40 лет, которая шла по обочине дороги. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
По данному факту Главное управление следствия и дознания МВД проводит расследование.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, и людям со слабой психикой!
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