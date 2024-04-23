Задержан мужчина, не передавший найденное в Ханкенди оружие полиции.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками городского отдела полиции, у Джавида Алиева, 1960 года рождения, были обнаружены и изъяты автомат АК-74, 1 обойма с 30 пулями калибра 7,62 мм, 1 штык-нож, 250 единиц боеприпасов к винтовке "ТОЗ-8" и другие боеприпасы, которые он некоторое время назад нашел по разным адресам и спрятал.

По данному факту в отделе полиции города Ханкенди возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о незаконном приобретении, передаче, продаже, хранении, перевозке и ношении оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств. Дж.Алиев задержан как подозреваемый. Следственные действия по уголовному делу продолжаются.

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