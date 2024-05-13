Сколько мин было обнаружено на освобожденных территориях за неделю?

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) опубликовало еженедельную информацию о гуманитарных операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в понедельник Day.Az в ANAMA, за период с 6 по 12 мая 2024 года в ходе проведения работ по разминированию в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане было обнаружено и обезврежено 6 противопехотных и 32 противотакнковые мины, а также 358 неразорвавшихся боеприпаса.

Были очищены от мин 880,3 гектара земли.

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