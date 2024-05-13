Уголовное дело экс-сотрудника госслужбы по призыву на военную службу направлено в суд

Завершено следствие по уголовным делам, возбужденным в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре в связи с правонарушениями в сфере призыва на военную службу, допущенными Набиевым Гумбатом Низами оглу, занимавшим должность старшего офицера отдела призыва Низаминского районного управления Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, и гражданином Аскеровым Халилом Анвер оглу.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, в ходе следствия были выявлены обоснованные подозрения в неоднократном получении взяток в крупном размере Гумбатом Набиевым, который, работая на указанной должности, сначала получил в качестве взятки у гражданина определенную сумму в обмен на предоставление права на временную отсрочку, а затем получил взятку в обмен на предоставление этому лицу военного билета о непригодности к действительной военной службе в мирное время и ограниченной годности в военное время.

По уголовному делу в отношении Халила Аскерова установлено, что он, заявив о возможности повлиять на решение должностных лиц, работающих в Шамкирском районном отделении Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу, получил определенную часть требуемых денежных средств в обмен на предоставление призывнику военного билета о негодности к военной службе и неограниченного выезда за пределы страны.

На основании доказательств, собранных по обоим уголовным делам, Гумбату Набиеву было предъявлено обвинение по статьям 311.3.2 и 311.3.3 Уголовного кодекса (получение взятки повторно, в крупном размере). По ходатайству следователя и по представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, судом вынесено решение о его аресте. Халилу Аскерову предъявлено обвинение по статье 312-1.1 (незаконное воздействие на решение должностного лица), в его отношении избрана мера пресечения в виде передачи под полицейский контроль, оба уголовных дела направлены на рассмотрение в соответствующие суды.

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