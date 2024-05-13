https://news.day.az/society/1659869.html Тяжелое ДТП в Азербайджане, есть погибшие и пострадавшие - ФОТО
Тяжелое ДТП в Азербайджане, есть погибшие и пострадавшие - ФОТО
В Загатальском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на автомобильной дороге Евлах-Загатала-Грузия, на территории села Юхары Тала.
В результате столкновения двух автомобилей два человека погибли, есть пострадавшие.
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