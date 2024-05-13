https://news.day.az/society/1659896.html В пяти районах Баку будут ограничения в подаче воды
В пяти районах Баку будут ограничения в подаче воды
В связи с тем, что 14-16 мая на водопроводе Огуз-Габала-Баку будут проводиться ремонтные работы в села, расположенные вдоль этого водопровода населенные пункты, а также в некоторые части поселков Гобу и Хокмали, подача воды будет прекращена.
Об этом Day.Az в Государственном агентстве водных ресурсов.
Также на территориях Абшеронского, Бинагадинского, Ясамальского, Насиминского и Сабаильского районов будет регулироваться режим подачи воды.
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