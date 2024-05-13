В пяти районах Баку будут ограничения в подаче воды

В связи с тем, что 14-16 мая на водопроводе Огуз-Габала-Баку будут проводиться ремонтные работы в села, расположенные вдоль этого водопровода населенные пункты, а также в некоторые части поселков Гобу и Хокмали, подача воды будет прекращена.

Об этом Day.Az в Государственном агентстве водных ресурсов.

Также на территориях Абшеронского, Бинагадинского, Ясамальского, Насиминского и Сабаильского районов будет регулироваться режим подачи воды.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!