Обнародована фактическая погода.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, на территории страны наблюдается нестабильная погода, идут дожди, в Шахдаге выпал снег.

Туман наблюдался в Гяндже, Шамкире, Грызе, Билясуваре, Шахдаге, Лерике.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 13, в Нахчыванской АР - 10-15, в низменных районах - 12, в горных районах - 5-7 градусов тепла, в высокогорных районах до 3 градусов мороза.

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