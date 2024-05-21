https://news.day.az/society/1661708.html В Шахдаге выпал снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
В Шахдаге выпал снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
Обнародована фактическая погода.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, на территории страны наблюдается нестабильная погода, идут дожди, в Шахдаге выпал снег.
Туман наблюдался в Гяндже, Шамкире, Грызе, Билясуваре, Шахдаге, Лерике.
Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 13, в Нахчыванской АР - 10-15, в низменных районах - 12, в горных районах - 5-7 градусов тепла, в высокогорных районах до 3 градусов мороза.
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