Названы иностранные вузы, дипломы которых не признаются и получают наибольшее количество отказов в Азербайджане.

Об этом в среду Day.Az сообщили в Агентстве по обеспечению качества в образовании (АОКО).

Было отмечено, что в результате экспертизы обращений в АОКО, для признания и определения эквивалентности квалификаций, полученных за рубежом, был определен список университетов, не отвечающих общим требованиям по признанию и получивших наибольшее количество отказов. Список охватывает 30 процентов и более отказов от поданных обращений с учетом минимум 30 заявлений по высшему учебному заведению (с указанными высшими учебными заведениями можно ознакомиться по ссылке).

"Самыми частыми причинами отказов на обращения являются: неаккредитованное высшее учебное заведение; недостаточное для освоения учебного материала время пребывания на территории государства, в котором проходило обучение; диплом негосударственного образца; форма обучения; наличие учебной нагрузки менее нормы", - говорится в сообщении агентства.

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