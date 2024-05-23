https://news.day.az/society/1662280.html На некоторых дорогах видимость будет ограничена
На некоторых дорогах видимость будет ограничена
Из-за дождливой погоды и тумана на некоторых автомагистралях Азербайджана ожидается снижение дальности видимости.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.
В ведомстве отметили, что из-за дождливой и туманной погоды ночью и утром 23 мая видимость на автодорогах страны снизится до 500-1000 м.
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