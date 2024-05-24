В Азербайджане будет увеличена пенсия военнослужащим с установленной инвалидностью

В Азербайджане военнослужащим с установленной инвалидностью предлагается выплата трудовой пенсии в размере 70 процентов от стоимости соответствующего обеспечения.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом отмечается в законопроекте Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях"", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Данное изменение коснется 186 человек, а ежегодная дополнительная финансовая нагрузка составит 112 тысяч манатов.

Так, согласно действующему законодательству, военнослужащим, имеющим инвалидность, не связанную с исполнением служебных обязанностей, при нарушении функций организма на 81-100 процентов выплачивается трудовая пенсия в размере 60 процентов стоимости соответствующего обеспечения, при нарушении функций организма на 61-80 процентов - в размере 55 процентов, а при нарушении функций организма на 31-60 процентов - в размере 35 процентов.

Как видно, при разнице в 20 процентов между степенями нарушения функций организма, разница в размере пенсионного обеспечения, рассчитанной для лиц с 61-80-процентным нарушением функций организма и 31-60-процентной инвалидностью, составляет лишь 5 процентов. В то же время при установлении инвалидности военнослужащих, имеющих инвалидность в связи с войной, при нарушении на 81-100 процентов функций организма выплачивается трудовая пенсия в размере 100 процентов от стоимости соответствующего обеспечения, а при нарушении на 61-80 процентов - 80 процентов.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!