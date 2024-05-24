В парламенте Азербайджана обсуждается ежегодный доклад о гендерном равенстве

В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана обсуждается доклад о деятельности в 2023 году органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства.

Как сообщает в пятницу Day.Az, доклад представляет председатель Госкомитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

В соответствии со статьей 20 закона Азербайджанской Республики "О гарантиях гендерного равенства (мужчин и женщин)", информация Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2023 год отражает проделанную в прошлом году работу по выполнению международных обязательств по основным направлениям государственной политики в этой области и динамику прогресса по сравнению с предыдущими годами.

При подготовке доклада были использованы данные 62 центральных, 76 местных органов исполнительной власти Азербайджанской Республики, а также ряда НПО.

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