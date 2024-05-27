Четыре планеты будут видны невооруженным глазом

3 июня будет наблюдаться "парад планет". На небе 7 планет - Венера, Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун будут располагаться по одну сторону (западнее) от Солнца примерно в угловом секторе 90.

Как сообщили Day.Az на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), 4 из них - Венера, Юпитер, Меркурий и Уран окажутся в секторе 20-30. То есть 3 июня невооруженным глазом будут видны только 4 планеты. Сатурн будет виден с 02:00, Марс с 03:00, Юпитер и Меркурий вблизи горизонта на востоке с 04:50 до восхода солнца. Уран можно будет увидеть невооруженным глазом с большим трудом, за 20 минут до Меркурия - после 04:20. Нептун, который примерно в 6 раз тусклее Урана, можно будет увидеть только в телескоп. Венеру невозможно будет наблюдать, поскольку в этот день она восходит в то же время, что и Солнце. Аналогичный парад 6 планет пройдет в конце августа и начале сентября.

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