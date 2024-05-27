Объявлены ответы на задания на вступительных экзаменах

Обнародованы правильные ответы на задания на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей, проведенных 26 мая в Азербайджане.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре.

С правильными ответами на задания можно ознакомиться по ссылке.

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