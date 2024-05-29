В Женеве начала работу 77-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

Как сообщалось ранее, в Женеве проходит 77-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения на тему "Все для здоровья, здоровье для всех".

Как сообщает в среду Day.Az, глава азербайджанской делегации, министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев выступил на пленарном заседании сессии Ассамблеи здравоохранения.

Поприветствовав участников мероприятия, глава делегации отметил, что актуальные глобальные риски, стоящие перед цивилизацией, создает необходимые предпосылки для тесного сотрудничества мирового сообщества над восстановлением расколотого мира.

"Чрезвычайные ситуации, произошедшие за последние несколько лет, выявили уязвимость человечества перед непредвиденными обстоятельствами. Для повышения готовности к чрезвычайным ситуациям необходима устойчивая глобальная инфраструктура здравоохранения", - подчеркнул он.

По словам министра, стремительное развитие информационных технологий позволило воплотить в реальность мечту концепции "Здоровье для каждого" посредством доступности медицинских услуг. Было отмечено, за последние 20 лет в Азербайджане проделана огромная работа по укреплению национальной системы здравоохранения. Так, построено или капитально отремонтировано, а также оснащено современным медицинским оборудованием более 700 медучреждений.

"Одной из целей "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", утвержденной соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева, является обеспечение здорового образа жизни граждан", - сказал Т.Мусаев.

В своем выступлении министр особо подчеркнул, что 2024 год объявлен в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира".

"В распоряжении главы государства отмечается, что Азербайджанская Республика как надежный и ответственный член международного сообщества вносит вклад в борьбу с последствиями изменения климата. Азербайджан всегда был привержен "зеленой" повестке дня и в ноябре текущего года в нашей стране будет проведена 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Единогласное решение о проведении в Азербайджане такого престижного мероприятия является наглядным примером большого уважения и доверия к Азербайджану со стороны международного сообщества, а также одобрения вклада нашей страны в дело охраны окружающей среды, предотвращения изменения климата на национальном, региональном, глобальном уровнях", - добавил Т.Мусаев.

Было упомянуто, что в Азербайджане концепция "Здоровье для каждого" особенно важна с точки зрения обеспечения безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли.

"В рамках I Государственной программы "Великое возвращение" правительство Азербайджана проводит важные работы по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий. Чрезмерное загрязнение ранее оккупированных земель минами и взрывчатыми веществами затрудняет процессы переселения. Это также создает серьезные трудности для национальной системы здравоохранения.

Мы призываем Всемирную организацию здравоохранения, как глобальную координирующую организацию в области здравоохранения, продолжать определять нормы и стандарты для защиты здоровья и благополучия населения мира. Настало время разработать стратегические документы, которые должны быть единогласно поддержаны странами-членами организации", - сказал в заключении министр здравоохранения Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!