https://news.day.az/society/1666843.html Поножовщина в Сумгайыте - есть погибший
Поножовщина в Сумгайыте - есть погибший
В Сумгайыте произошла поножовщина, в результате которой был убит 29-летний мужчина.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД, 9 июня около 03:00 в полицию поступила информация об убийстве в поселке Гаджи Зейналабдин Байрамова Ниджата Аловсат оглу, 1995 года рождения.
В рамках мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в совершении преступления Гасаналили Нусрат Анар оглу, 1999 года рождения.
Расследование по факту продолжается.
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