Поножовщина в Сумгайыте

В Сумгайыте произошла поножовщина, в результате которой был убит 29-летний мужчина.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД, 9 июня около 03:00 в полицию поступила информация об убийстве в поселке Гаджи Зейналабдин Байрамова Ниджата Аловсат оглу, 1995 года рождения.

В рамках мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в совершении преступления Гасаналили Нусрат Анар оглу, 1999 года рождения.

Расследование по факту продолжается.

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