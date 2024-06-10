https://news.day.az/society/1666925.html В Баку задержан таксист
В Баку задержан таксист
В социальных сетях распространились кадры, отражающие аморальное поведение таксиста по отношению к пассажирке.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в ходе расследования, проведенного сотрудниками полиции, установлен водитель-Кянан Рустамов 1993 года рождения, он задержан в городе Баку.
По итогам расследования, собранные материалы будут направлены в суд.
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