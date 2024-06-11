В 4 районах Баку не будет газа

В связи с предстоящими ремонтно-монтажными работами на газопроводах Хазарского, Бинагадинского, Сабаильского и Сабунчинского районов Баку с 10:00 11.06.2024 года планируется приостановить подачу газа.

Об этом Day.Az сообщили в "Азеригаз".

Отмечается, что на время приостановки газоснабжения в Сабунчинском районе будет приостановлено газоснабжение поселка Бузовна, улиц Низами Нариманова, Ибрагима Пашададашова в Бинагадинском районе, поселка Бадамдар в Сабаильском районе, 3-го массива, а в Сабунчинском районе - Абшеронской улицы и массива "Баглар" в поселке Нардаран.

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