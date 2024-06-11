Cоздана комиссия по рассмотрению обращений по результатам повторной сертификации

В Управлении образования города Баку создана комиссия по рассмотрению заявок по результатам повторной сертификации.

Как сообщили во вторник Day.Az в управлении, деятельность комиссии заключается в организации работы с педагогами, не набравшими проходной балл на повторном аттестационном экзамене, поэтапной оценке их социального статуса и исследовании возможности предоставления альтернативного места работы.

Чтобы обратиться в указанную комиссию, граждане могут зарегистрироваться, позвонив в колл-центр управления (146-1) до 30 июля.

Кроме того, отметим, что прием апелляций в связи с процессом повторной сертификации будет осуществляться с 10 по 13 июня. Учителя могут подать свои заявки, перейдя в раздел "Сертификация" на платформе portal.edu.az.

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