Информация по вопросам образования интегрируется в портал my.gov.az

Информация, связанная с вопросами образования, интегрируется в портал my.gov.az.

Как сообщили Day.Az в министерстве науки и образования Азербайджана, граждане могут оперативно получить доступ к своим электронным справкам об образовании с этого портала, который действует как "цифровой портфель".

Отметим, что на портале my.gov.az отражаются все личные данные граждан. В ближайшие дни для обращений граждан в разделе "Информация о моем образовании" будет активирован подраздел "Подать заявку" по соответствующим категориям.

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