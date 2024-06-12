Меняется график работы бакинского метро

15 июня - в День национального спасения и в дни Гурбан байрамы 16-17 июня (5 нерабочих дней) Бакинский метрополитен изменит режим работы.

Об этом Day.Az сообщили в Бакинском метрополитене.

Движение поездов на "красной" линии "Ази Асланов-28 Мая" 15, 16, 17 и 19 июня с 07:00 до 21:00 будет регулироваться с интервалом в 2,5 минуты, 18 июня - с интервалом в 3 минуты.

Интервал в движении поездов в направлениях "Ичеришехер" и "Дарнагюль" со станции метро "28 Мая" увеличится вдвое.

При необходимости, на линии могут быть пущены дополнительные поезда.

В нерабочие дни график поездов до станции "Бакмил" будет изменен, и 15, 16, 17 и 19 июня регулироваться по субботнему графику.

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